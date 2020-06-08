Долар завис на межі, НБУ вирішив перекроїти курс валют відразу після вихідних: що буде з гривнею
Курс валют в Україні 8 червня проявить справжню силу гривні, адже після вихідних долар і євро чекає неприємна ситуація.
Про це свідчать дані національного регулятора.
наприклад, сьогодні долар будуть віддавати по 26,6953 гривні, а вже у вівторок валют «посковзнеться» до 26,6005 гривень (-0,0948).
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Діаметрально протилежною буде ситуація з курсом євро, який вирішить несподівано пробив психологічну позначку: сьогодні за неї доведеться викласти 29,9975 гривень, а вже у вівторок 30,1477 гривень (+0,1502).
Українці зможуть отримати пенсію у спадок, деталі рішення: "Якщо раптом громадянин не дожив, то..."
Українці зможуть передавати накопичувальну пенсію у спадок. Про переваги і недоліки нової системи банкір Тарас Козак.
За його словами, накопичувальна система давно визнана у всьому світі, і не дарма. Її суть у тому, що громадянин під час роботи відкладає частину зарплати на персональний рахунок, а після виходу на заслужений відпочинок може ними користуватися. На відміну від солідарної, накопичувальна пенсія може перейти у спадок і буде розвивати економіку країни.
Пенсія мінімум 4000: українцям повідомили про різке підвищення виплат через МВФ, розкрито умови
Виплати українським пенсіонерам можуть рекордно підняти через зобов'язань, які були взяті в ході співпраці з МВФ.
Так, чиновники зобов'язалися забезпечити гарантований рівень доходу всіх верств населення і вирівняти розмір фактичного і номінального прожиткового мінімуму. Серед них є і пенсія.
Розмір прожиткового мінімуму становитиме 40% від середнього рівня заробітної плати в 2019 році з урахуванням інфляції. Виходить, що в разі прийняття такого рішення, замість нинішніх 2027 гривень пенсії, розмір виплат зросте до близько 4201 гривні.
Нагадаємо, правила виплати пенсій радикально змінять: що вирішили в МВФ, українцям видали подробиці.
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