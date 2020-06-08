Українські телеведучі підкорили своєю красою мільйони, тому за популярністю вони нітрохи не поступаються актрисам і співачкам

Politeka.net згадала найпопулярніших ведучих України, а також їх найгарячіші образи.

Одна з найуспішніших українських телеведучих, яка до того ж протрималася в українському шоу-бізнесі більше 20 років, це Маша Єфросиніна. Вона починала в ранковому шоу «Підйом» на «Новому каналі», після чого вела десятки концертів, премій, фестивалів та авторських програм.

Катя Осадча стала відомою завдяки своєму гострому язичку і незвичайному стилю. Красуня веде свою авторську програму «Світське життя», а також цілий ряд проектів на «1+1».

Ольга Фреймут, як і Єфросиніна, починала свою кар'єру в «Підйомі». Вона була на піку популярності, коли стала вести «Ревізор», а також кілька оригінальних проектів на «Новому». Згодом Ольга трохи змінила імідж і розгубила частину прихильників.

Їй на заміну прийшла нова зірка – Леся Нікітюк. Її полюбили за простоту і доброту. Сьогодні Нікітюк веде цілий ряд проектів на «Новому каналі».

Не так давно в Україні запалала зірка ще однієї телеведучої. Вона працювала в шоу-бізнесі давно, але справжнім проривом стало шоу «Х-фактор». Завдяки ньому Даша Трегубова сьогодні улюблениця мільйонів.

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