Украинские телеведущие покорили своей красотой миллионы, поэтому по популярности они ничуть не уступают актрисам и певицам

Politeka.net вспомнила самых популярных ведущих Украины, а также их самые горячие образы.

Одна из самых успешных украинских телеведущих, которая к тому же продержалась в украинском шоу-бизнесе больше 20 лет, это Маша Ефросинина. Она начинала в утреннем шоу «Подъем» на «Новом канале», после чего вела десятки концертов, премий, фестивалей и авторских программ.

Катя Осадчая стала известной благодаря своему острому язычку и необычному стилю. Красотка ведет свою авторскую программу «Светская жизнь», а также целый ряд проектов на «1+1».

Ольга Фреймут, как и Ефросинина, начинала свою карьеру в «Подъеме». Она была на пике популярности, когда стала вести «Ревизор», а также несколько оригинальных проектов на «Новом». Со временем Ольга немного изменила имидж и растеряла часть поклонников.

Ей на замену пришла новая звезда – Леся Никитюк. Ее полюбили за простоту и доброту. Сегодня Никитюк ведет целый ряд проектов на «Новом канале».

Не так давно в Украине зажглась звезда еще одной телеведущей. Она работала в шоу-бизнесе давно, но настоящим прорывом стало шоу «Х-фактор». Благодаря нему Даша Трегубова сегодня любимица миллионов.

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