Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе після кардинальних змін

На першому фото красуня позує в образі, який глядач звик бачити. У Єфросиніної довгі нігті і волосся без чубчика. А ось на другому кадрі Маша показала себе з чубчиком, який обстригла. Новий образ вийшов досить свіжим і незвичайним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що, дівчата? Згорів сарай - гори і хата? Стригонула нігті на карантині - тепер тащуся від свого натурального вигляду рук. Але душа просить ще змін, тим більше, і д. н. на носі. Стригти Марійці чубок? Ну, скажіть, що так", - написала Маша.

Екс-Nikita Анастасія Кумейко, Ірина Сопонару з "Квартал 95" і дружина Монатіка Ірина підтримали Єфросиніну:

"Ох, Марійко. Як каже моя бабуся - не зуби - відросте", "Так".

Фанати поставили майже 35 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Так, я сьогодні підстриглася. Якщо хочеться змін, то точно треба", "Тільки не чубчик, вічно її треба укладати", "Даа , якщо душа просить треба", "Ніііііі", "Вчора старша дочка трохи підрізала волосся і заодно подовжену чубок. І їй дуже класно. Так що вибір за Вами, якщо що чубчик відростає до наступного карантину", "Маша, ви будете прекрасні в будь-якій версії себе. Якщо нам чогось хочеться, хіба ми маємо право відмовляти собі... Ви виглядаєте чудово, але, я думаю, що з чубчиком будете виглядати молодше", "Схожа на Майкла Джексона"

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