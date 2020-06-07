Емілі Ратаковськи порадувала шанувальників соблазнительнымы кадрами в сміливих нарядах

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

На фанатських сторінках однієї з найвідоміших моделей у світі, з'явилися домашні кадри красуні. На них вона показала шанувальникам незабутні кадри зі спальні та кухні.

28-річна модель, актриса і бізнесвумен в прозорій сорочці з мереживними оборками на рукавах і внизу, позує, сидячи на білосніжних простирадлах. При цьому її ноги розсунуті в сторони, а руки злегка прикривають чорне бікіні. Виразний макіяж і бездоганна укладка говорять про те, що до зйомки Емілі ретельно готувалася. Її ідеальний силует з осиною талією, апетитними формами і стрункими ногами зробив свою справу, адже користувачі мережі змогли розгледіти всю красу моделі.

На другому знімку шатенка позує на кухні. При цьому вона сидить на барній стійці, тримаючи в руках чашку з ранковою кавою. Вона відображена в грайливому і позитивному настрої. Зірка позує в яскравій піжамі - сорочці і міні-шортах. Вона розпустила волосся, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

Мережа буквально вибухнула коментарями і компліментами. Багато шанувальників чоловічої статі зазначили, як пощастило чоловікові Емілі мати таку дружину.

"Незабутнє видовище📸", "Ух, яка красуня", "УХ, як випирають", "Просто диво", "Ось це видовище 🔥👍", "Приголомшливо", "Сама привабливість", "Насолода для очей", "Пощастило ж її чоловікові", "Заздрю твоєму коханому".

Нагадаємо, що безсоромна Ратаковськи не могла стриматися і пограла язичком прямо на вулиці: «Як гаряче».

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