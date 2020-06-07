Все більше і більше українців скаржаться на урізання кредитного ліміту ПриватБанком - в умовах карантину та всіх витікаючіх з цього наслідків

Черговий ображений на ПриватБанк українець залишив скаргу на сайті Мінфіну, пише Politeka.net. Клієнт поскаржився, що йому обнулили ліміт при тому, що в нього ідеальна кредитна історія.

"Після багатьох років співпраці і чистої кредитної історії (не було жодного прострочення платежу, кредитний рейтинг завжди вище середнього) раптом ПриватБанк без всякого попередження або повідомлення обнулив кредитний ліміт і це при наявності чинних договорів оплати частинами. Щоб не потрапити на пеню, довелося терміново шукати гроші і погасити кредитні зобов'язання. І це у період карантину, коли у всіх сутужно з роботою і одержуваним доходом. Ну що ж, як підсумок, буду закривати поточні договори і припиняти будь-яке співробітництво з ПриватБанк", - обурився громадянин.

В установі поспівчували чоловікові і розповіли, що робити для підвищення кредитного ліміту:

"Ми розуміємо, що зміна кредитного ліміту на картці без Вашої ініціативи неприємно. І разом з тим, давайте подивимося на це з іншого боку, рішення ще може бути змінене в майбутньому. Для цього: - продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо Універсальною карткою; - можете надати документи, що підтверджують доходи. Виконання цих простих рекомендацій значно збільшує шанси на отримання потрібного Вам ліміту".

Нагадаємо, в Україні з 6 червня масово закрилися банки - заклади не працюють аж до 9 червня. Всьому причина - День Святої Трійці, шо відзначається в неділю, 7 червня.

Раніше ми писали, після масштабного збою ПриватБанку, який стався в четвер, 4 червня, українці скаржилися на пропажу коштів з карток. Так, обурений клієнт описав ситуацію, коли під час перекладу 20 000 гривень - гроші пропали, так і не дійшовши до пункту призначения. У банку лише порадили одержувачу коштів перевірити зарахування суми на карту в особистому кабінеті Приват24 в виписці.

Нагадаємо, ПриватБанк раптово залишив українців без грошей, кредитний ліміт урізують: що сталося.

Як повідомляла Politeka, в Приватбанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців.

Також Politeka писала, що ПриватБанк екстрено попередив українців про важливі зміни.