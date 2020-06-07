Урезают даже тем, у кого чистая кредитная история

Все больше и больше украинцев жалуются на урезание кредитного лимита ПриватБанком - в условиях карантина и всех вытекающих из этого последствий

Очердной обиженный на ПриватБанк украинец оставил жалобу на сайте Минфина, пишет Politeka.net. Клиент пожаловался, что ему обнулили лимит при том, что у него идеальная кредитная история.

"После многих лет сотрудничества и чистой кредитной истории (не было ни одной просрочки платежа, кредитный рейтинг всегда выше среднего) вдруг ПриватБанк без всякого предупреждения или уведомления обнулил кредитный лимит и это при наличии действующих договоров оплаты частями. Чтобы не попасть на пеню, пришлось срочно искать деньги и гасить кредитные обязательства. И это в период карантина, когда у всех напряженка с работой и получаемым доходом. Ну что же, как итог, буду закрывать текущие договора и прекращать какое либо сотрудничество с ПриватБанк", - возмутился гражданин.

В учреждении посочувстсвовали мужчине и рассказали, что делать для повышения кредитного лимита:

"Мы понимаем, что изменение кредитного лимита на карте без Вашей инициативы неприятно. И вместе с тем, давайте посмотрим на это с другой стороны, решение еще может быть изменено в будущем. Для этого: - продолжайте активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно карточкой Универсальной; - можете предоставить документы, подтверждающие доходы. Выполнение этих простых рекомендаций значительно увеличивает шансы на получение нужного Вам лимита".

Напомним, в Украине с 6 июня массово закрылись банки - финучреждения не работают вплоть до 9 июня. Всему причина - отмечаемый в воскресенье, 7 июня, День Святой Троицы.

Ранее мы писали, после масштабного сбоя ПриватБанка, произошедшего в четверг, 4 июня, украинцы жаловались на пропажу средств с карточек. Так, возмущенный клиент описал ситуацию, когда во время перевода 20 000 гривен - деньги пропали, так и не дойдя до пункта назначения. В банке лишь посоветовали получателю средств проверить зачисление суммы на карту в личном кабинете Приват24 в выписке.

Напомним, ПриватБанк внезапно оставил украинцев без денег, кредитный лимит урезают: что произошло.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили, откуда берутся долги на карточках украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк экстренно предупредил украинцев о важных изменениях.