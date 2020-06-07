Цього вже не уникнути

Українцям відкрили головну умову, яка впливає на розмір індексації пенсійних виплат

Про це заявила начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі «UA: Миколаїв».

За її словами, українським пенсіонерам у травні підвищили пенсії — нові перерахунки будуть проведені з метою компенсувати зростання цін, і вони торкнуться тих, хто отримує мінімальні пенсії.

В Україні розмір пенсії залежить від розміру заробітної плати, яку отримував пенсіонер. Тому заробітна плата більше впливає на виплати пенсіонера, ніж, приміром, його 40-річний стаж. Тобто 40 років стажу, нічого не значать.

Індексація пенсійних виплат в Україні проводиться з урахуванням кількох важливих умов. Однак ключовим є сума зарплати пенсіонерів, а не їх трудовий стаж. Навіть якщо людина пропрацювала довго, і при цьому отримувала невелику заробітну плату, його пенсія теж не буде високою.

Олена Сичугова додала, що у кожного пенсіонера після індексації буде свій індивідуальний результат перерахунку.

«Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її вважали, а в меншій мірі — від стажу. Тобто, при великому стажі і одночасно низької заробітної плати пенсія апріорі не буде високою», — відповіла спеціаліст з ПФУ.

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