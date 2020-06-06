Самозанятые украинские пенсионеры больше не будут платить Единый социальный взнос
Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на сайт Верховной Рады, где уже опубликован закон №2166, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским.
Как известно, раньше этот взнос не платили только пенсионеры, которые имеют статус субъекта предпринимательской деятельности. Теперь же от него освободили и пенсионеров-ФОПов.
Однако люди пенсионного возраста, которые работают по найму, обязаны будут платить ЕСВ и дальше.
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По слова главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, наемный работник получает зарплату, поэтому он должен с нее платить ЕСВ. Кроме того, ему производится перерасчет пенсии, даже если это пенсионер.
«Там совсем другие правила действуют. Мы не трогали наемных работников, если они не ФЛП», – пояснил чиновник.
От уплаты штрафов за просрочку либо неуплату ЕСВ освободили также ФОПов, которые находятся в стадии закрытия.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек, а также об автоматическом начислении пенсий.
Следующий шаг к принятию соответствующего закона лежит за депутатами Верховной Рады.
Стоит отметить, если изменения примут, это не значит, что трудовых книжек совсем не будет - наоборот они будут существовать, но предприятия не должны их хранить.
Это значит, что бумажная книжка может храниться у сотрудника, а работодатель, по желанию работника, должен будет ее заполнить. Информация также о сотруднике будет вестись онлайн.
Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".
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Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.