Самозанятые украинские пенсионеры больше не будут платить Единый социальный взнос

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на сайт Верховной Рады, где уже опубликован закон №2166, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским.

Как известно, раньше этот взнос не платили только пенсионеры, которые имеют статус субъекта предпринимательской деятельности. Теперь же от него освободили и пенсионеров-ФОПов.

Однако люди пенсионного возраста, которые работают по найму, обязаны будут платить ЕСВ и дальше.

По слова главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, наемный работник получает зарплату, поэтому он должен с нее платить ЕСВ. Кроме того, ему производится перерасчет пенсии, даже если это пенсионер.

«Там совсем другие правила действуют. Мы не трогали наемных работников, если они не ФЛП», – пояснил чиновник.

От уплаты штрафов за просрочку либо неуплату ЕСВ освободили также ФОПов, которые находятся в стадии закрытия.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек, а также об автоматическом начислении пенсий.

Следующий шаг к принятию соответствующего закона лежит за депутатами Верховной Рады.

Стоит отметить, если изменения примут, это не значит, что трудовых книжек совсем не будет - наоборот они будут существовать, но предприятия не должны их хранить.

Это значит, что бумажная книжка может храниться у сотрудника, а работодатель, по желанию работника, должен будет ее заполнить. Информация также о сотруднике будет вестись онлайн.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

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Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.