Украинцам открыли главное условие, которое влияет на размер индексации пенсионных выплат
Об этом заявила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире программы «Тема дня» на телеканале «UA: Николаев».
По ее словам, украинским пенсионерам в мае повысили пенсии — новые перерасчеты будут проведены с целью компенсировать рост цен, и коснутся они тех, кто получает минимальные пенсии.
Повышение пенсионного возраста в Украине, раскрыта уловка с подсчетом стажа: "Уже в следующем году..."
Счета украинцев опустошаются, ПриватБанк сделал важное заявление: "За одну минуту..."
Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."
Удар курса, бесплатные евробляхи и украинцы без денег – главное за ночь
В Украине размер пенсии зависит от размера заработной платы, которую получал пенсионер. Поэтому заработная плата больше влияет на выплаты пенсионера, чем, к примеру, его 40-летний стаж. То есть 40 лет стажа, ничего не значат.
Индексация пенсионных выплат в Украине проводится с учетом нескольких важных условий. Однако ключевым является сумма зарплаты пенсионеров, а не их трудовой стаж. Даже если человек проработал долго, и при этом получал небольшую заработную плату, его пенсия тоже не будет высокой.
Елена Сичугова добавила, что у каждого пенсионера после индексации будет свой индивидуальный результат пересчета.
«Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени — от стажа. То есть, при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой», — ответила специалист по ПФУ.
Напомним, пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан.
Как сообщала Politeka, зарплату и стаж украинцам будут считать по-новому, Кабмин решил отменить трудовые.
Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.