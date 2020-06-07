Украинцам открыли главное условие, которое влияет на размер индексации пенсионных выплат

Об этом заявила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире программы «Тема дня» на телеканале «UA: Николаев».

По ее словам, украинским пенсионерам в мае повысили пенсии — новые перерасчеты будут проведены с целью компенсировать рост цен, и коснутся они тех, кто получает минимальные пенсии.

В Украине размер пенсии зависит от размера заработной платы, которую получал пенсионер. Поэтому заработная плата больше влияет на выплаты пенсионера, чем, к примеру, его 40-летний стаж. То есть 40 лет стажа, ничего не значат.

Индексация пенсионных выплат в Украине проводится с учетом нескольких важных условий. Однако ключевым является сумма зарплаты пенсионеров, а не их трудовой стаж. Даже если человек проработал долго, и при этом получал небольшую заработную плату, его пенсия тоже не будет высокой.

Елена Сичугова добавила, что у каждого пенсионера после индексации будет свой индивидуальный результат пересчета.

«Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени — от стажа. То есть, при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой», — ответила специалист по ПФУ.

Напомним, пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан.

Как сообщала Politeka, зарплату и стаж украинцам будут считать по-новому, Кабмин решил отменить трудовые.

Также Politeka писала, что пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.