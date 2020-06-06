Наявність трудової книжки більше не гарантує українцям нарахування трудового стажу

Про те, що важливо знати про зміни в дії основного документа, що підтверджує стаж трудової діяльності працівників, розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» економіст Тарас Козак.

Він підкреслив, що вже з 2017 року трудовий стаж це не тільки запис у трудовій книжці.

«Зараз грає роль страховий стаж. Тобто зараховуються тільки ті місяці, за які були сплачені внески. Тобто коли громадянин був оформлений на роботу офіційно, і роботодавець платив за нього ЄСВ», - підкреслив експерт.

Зазначимо, що ЄСВ – консолідований страховий внесок, який збирається регулярно через систему загальнообов'язкового державного страхування.

При цьому, якщо роботодавець з якихось причин не сплатив цей внесок або видав працівнику зарплату в конверті, цей місяць не увійде в страховий стаж і, відповідно, не буде врахований.

Це може призвести до того, що у робітників можуть виникати помилки з приводу їх трудового стажу, так як за законом цифри будуть значно менше, ніж за фактом. Експерт підкреслив, що цей момент важливо враховувати при плануванні виходу на пенсію.

Нагадаємо, Кабмін затвердив законопроект про скасування паперових трудових книжок, а також про автоматичне нарахування пенсій.

Наступний крок до прийняття відповідного закону лежить за депутатами Верховної Ради.

Варто відзначити, якщо зміни ухвалять, це не означає, що трудових книжок зовсім не буде - навпаки, вони будуть існувати, але підприємства не повинні їх зберігати.

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