Українців попередили про те, що з наступного року вийти на пенсію буде складніше

Про це повідомляє Finance.

Так, з наступного року збільшать кількість робочого стажу, необхідного для виходу на пенсію. Це робиться для того, щоб нібито українці «отримали стимул працювати далі» і забезпечити собі старість.

Підвищувати рівень робочого стажу тепер щороку аж до 2028-го. Передбачається, що на відпочинок зможе вийти українець, якому 63 і 65 років, але не 60.

З першого квітня на шість місяців підвищать робочий стаж для жінок. Вони будуть виходити на відпочинок не в 59, а в 59,5 років. Для цього необхідно буде офіційно опрацювати 27 років. А в наступному році вже 28 років. До 2028 року рівень робочого стажу у жінок досягне 35 років.

В той же час без грошей взагалі можуть залишитися українці, робочий стаж яких менше 15 років. Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати від 17 до 27 років робочого стажу. В 2028-му році цей показник збільшиться до 25-35 років.

Звернемо увагу, що згідно закону України, докупити за гроші можна максимум п'ять років робочого стажу.

Як повідомлялося раніше, самозайняті українські пенсіонери більше не будуть платити Єдиний соціальний внесок

Як відомо, раніше цей внесок не платили тільки пенсіонери, які мають статус суб'єкта підприємницької діяльності. Тепер же від нього звільнили і пенсіонерів-Фопів.

Проте люди пенсійного віку, які працюють за наймом, зобов'язані будуть сплачувати ЄСВ і далі.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, що робити в разі нестачі стажу: "українцям необхідно...".

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