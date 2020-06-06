Украинских пенсионеров предупредили о том, что со следующего года выйти на отдых будет сложнее

Об этом сообщает Finance.

Так, со следующего года пенсионный возраст повысят. Это делается для того, чтобы якобы украинцы «получили стимул работать дальше» и обеспечить себе старость.

Повышать пенсионный возраст теперь будут каждый год вплоть до 2028-го. Предполагается, что на отдых сможет выйти украинец, которому 63 и 65 лет, но не 60.

С первого апреля на шесть месяцев повысят пенсионный возраст для женщин. Они будут выходить на отдых не в 59, а в 59,6 лет. Для этого необходимо будет официально проработать 27 лет. А в следующем году уже 28 лет. К 2028 году уровень рабочего стажа у женщин достигнет 35 лет.

В то же время без денег вообще могут остаться украинцы, рабочий стаж которых меньше 15 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь от 17 до 27 лет рабочего стажа. В 2028-м году этот показатель увеличится до 25-35 лет.

Обратим внимание, что согласно закону Украины, докупить за деньги можно максимум пять лет рабочего стажа.

Как сообщалось ранее, самозанятые украинские пенсионеры больше не будут платить Единый социальный взнос

Как известно, раньше этот взнос не платили только пенсионеры, которые имеют статус субъекта предпринимательской деятельности. Теперь же от него освободили и пенсионеров-ФОПов.

Однако люди пенсионного возраста, которые работают по найму, обязаны будут платить ЕСВ и дальше.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно»

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.