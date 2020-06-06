У мережі з'явилося фото, як схудла російська співачка Алла Пугачова засмагає на шезлонгу

Як передає Politeka.net, знімок показала на своїй сторінці в Instagram сама примадонна російської естради.

На ньому вона позує в чорному купальнику і шльопанцях, лежачи на тапчані.

Фотографія була зроблена ще три роки тому чоловіком Алли Борисівни шоуменом Максимом Галкіним. В підпису повідомляється, що вона зроблена нишком, так як сама Пугачова не любить, коли її фотографують.

«Улюблена засмагає 😘»,- так давно підписав це фото її чоловік Максим.

Шанувальники не пройшли повз і відреагували на знімок своєї улюблениці, зазначивши, що виглядає вона чудово на заздрість молодим.

«Виглядає чудово. Молоді заздріть», «Ви класно виглядаєте 👍😘», «Просто справжня жінка🤗👍молодчинка))) великій і світлій любові.... Довгі роки😘», «В її роки, шикарна!!!👍👏😘», «Хорошого рівного загару👌», - пишуть в мережі.

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