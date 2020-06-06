34-річна українська співачка, учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук поділилася спокусливим знімком

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в сторіз красуня опублікувала фото, зроблене рівно три роки тому, передає Politeka.net.

На знімку вона позує в одних білих штанях. Більше з одягу на зірці немає нічого. При цьому Марта стоїть до камери спиною, сховавши всі пікантні місця і залишивши шанувальникам простір для фантазій.

Що думають з приводу кадру шанувальники артистки, невідомо, оскільки в сторіз функції коментування немає.

Раніше ми розповідали про те, що зірка опублікувала фото, на якому позувала, сидячи на плетеному кріслі.

Брюнетка розташувалася на мансарді, блиснувши завидними рельєфами в безрукавному гольфі чорного кольору. Еластична тканина вигідно облягла чарівні форми. Також на ній темні класичні брюки. Марта з легкою посмішкою на обличчі зухвало глянула в камеру, задерши підборіддя.

Перед співачкою на скляному столику стоїть у вазі букет яскраво-рожевих півоній. У підписі Адамчук зазначила, що це її улюблені квіти.

Ми також писали, що Марта позувала в неймовірно чуттєвому образі - білому довгому платті, доповнивши його красивими сережками і макіяжем. В руках зірка тримала фотоапарат. Шанувальники засипали артистку компліментами.

Нагадаємо, зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку.

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