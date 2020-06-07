Солістка групи «Время и стекло» Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом засвітилися в компанії стрункої красуні

У себе в Instagram дівчина опублікувала уривок відео, де вона разом з Дантесом і ще однією дівчиною позують на камеру, передає Politeka.net. Дорофєєва була одягнена в лосини і короткий топ, а Дантес – в шорти і футболку, яку він зняв для відео, залишившись з оголеним торсом. Поряд з парочкою стояла струнка дівчина. Вона була одягнена в короткий топ і шорти.

Всі троє грали на камеру і пританцьовували. Судячи по знімку, Дорофєєва і Дантес прийшли на індивідуальне тренування, щоб відновити повноцінні фізичні навантаження. Варто відзначити, що на карантині співачка намагалася тримати себе у формі і тренуватися.

«Нарешті зустрілися в offline», - підписала фото Дорофєєва.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці Наді Дорофєєвої з'явилося відео, на якому Надя з'явилася в халаті без макіяжу. Красуня влізла у відео, коли Дантес розмовляв з колегами. Дівчина з'явилася перед об'єктивом у білосніжному м'якому халаті і полонила природним виглядом зі сплутаним волоссям.

Додамо також, що нещодавно Дорофєєва поділилася модним луком у французькому стилі. Беретик дуже пасував молодій зірці.

Нагадаємо, що Дантес терміново звернувся до українців з приводу Наді Дорофєєвої: «Побажайте їй здоров'я».

Також Politeka писала, що Дорофєєва в зухвалому міні показала, чим підчепила зіркового чоловіка: «Мінімум три рази на тиждень».

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