Українська виконавиця Надя Дорофєєва у відвертому міні розповіла шанувальникам, як проводить час на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я стала частіше готувати, більше займатися спортом, відкрила для себе медитацію. В обов'язковій програмі: перегляд серіалів і концертів, посилений домашній догляд і спорт мінімум 3 рази в тиждень. Я люблю людей і люблю бути в оточенні людей, тому для мене позбавлення особистого спілкування — велика втрата. Спасибі, що у нас є інтернет», - йдеться в повідомленні.

При цьому Дорофєєва розповіла, що, незважаючи на перебування вдома, вільного часу у неї не додалося.

«Майже кожен день зайнятий домашніми зйомками, ефірами, проектами, інтерв'ю. Незважаючи на купу справ, є час створювати контент, встигати надихатися і розвиватися. А вільний час — це якась ілюзія. Навіть коли сидиш вдома, що не встигаєш. Багато разів ловила себе на думці, що потрібно відпочити — це як з відпусткою, після якого потрібна відпустка», - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Дорофєєва блиснула спортивною фігурою в обтягуючих лосинах: "просто розрив".

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