Тіло актора Михайла Кокшенова спалять

Прощання з народним артистом Росії пройде в ритуальному залі Митинського крематорію в неділю, 7 червня, після чого його кремують, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Після кремації прах зірки радянського і російського кинематорграфа поховають на Новодівичому цвинтарі в родинному склепі, що розташований недалеко від могили письменника Миколи Гоголя. Там же поховані мама, бабуся та інші родичі Кокшенова.

Мало хто знає, але актор був з інтелігентної сім'ї корінних москвичів, хоча багато його прихильники вважали, що він – із села. Така думка з'явилося завдяки тому, що він прекрасно вживався в ролі і блискуче грав образи простих сільських мужиків.

Друзі актора досі не можуть повірити в його смерть. За словами колеги по цеху Стаса Садальського, він до останнього сподівавя, що Кокшенов впорається з наслідками інсульту, з якими боровся останні роки.

«Спортсмен, серцеїд, оптиміст, жартівник, який висміював все, навіть свою недугу. Але, на жаль», – написав артист в соцмережі.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що в актора було онкологічне захворювання. Однак його близький друг Аркадій Інін спростував цю інформацію. Він пояснив, що Кокшенов три роки перебував у важкому стані після інсульту.

Інін додав, що родичі передчували смерть Кокшенова. Останні місяці він лежав у підмосковній лікарні, куди його привезли у важкому стані і відразу направили в реанімацію.

Як відомо, у п'ятницю, 4 червня актор помер на 84-му році життя.

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