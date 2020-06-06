Російський музичний продюсер Йосип Пригожин запропонував фінансово допомогти актрисі Анастасії Заворотнюк

З таким перекладанням він виступив в інтерв'ю російським ЗМІ.

Пригожин має намір представляти інтереси молодих починаючих артистів і творчих людей, які вийшли на пенсію і потребують допомоги

"Ми домовилися б, наприклад, збиратися раз на два тижні в якомусь залі або організовувати конференції в онлайн-режимі. Наприклад, наш фонд, скинувшись певною сумою, підтримав би Настю Заворотнюк. Раніше багатьом артистам допомагав Йосип Кобзон, але зараз такої людини, як він, немає. Якщо в індустрії мені довірять місію створити організацію допомоги творчим людям, я із задоволенням на себе її візьму!", - зазначив він.

Нагадаємо, хвора на рак Анастасія Заворотнюк активно йде на поправку.

Судячи з усього, лікування дійсно допомогло популярної російської актрисі, у якій у минулому році діагностували злоякісну пухлину головного мозку.

Як повідомляють джерела, зараз Заворотнюк уже вдома, де за нею доглядає її чоловік Петро Чернишов. Вона відчуває себе добре, попри побоювання лікарів, які попереджали, що поки рано виписувати з лікарні.

Відомо, що Чернишову пропонували провести його дружині нову терапію, від якої той відмовився.

Нагадаємо, рак у Заворотнюк: лікарі вперше зробили офіційну заяву, "родичі передали клітини, щоб...".

Як повідомляла Politeka, рак сильно змінив Заворотнюк, чоловік розкрив страшні наслідки.

Також Politeka писала, що Заворотнюк більше не в лікарні, лікарі зробили все, що могли: з'явилася заява чоловіка.