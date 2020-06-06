Це вже не перший подібний випадок!

Клієнт націоналізованого Приватбанку втратив велику суму на "рівному місці"

Негативний відгук був опублікований на тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта, за одну хвилину йому на смартфон прийшло багато повідомлень, після чого картка Приватбанку вже була спустошена.

"Протягом 1 хвилини прийшло кілька повідомлень. І відразу зайшовши в Приват24 побачив вже порожню карту. Хоча ліміт оплати в інтернеті був встановлений у розмірі 5 гривень. Оператор пояснив це тим, що банк вважає сайт безпечним і дав провести платіж без будь-яких підтверджень з мого боку", - озвучив деталі скандалу клієнт.

Він також зазначив, що з його картки Приватбанку зняли велику суму грошей.

"Таким чином з картки зняли 2.600 гривень. Довіра та бажання продовжувати користуватися банком зникло", - підсумував він у своєму негативному відкликання.

"Дозвольте зауважити, що в першу чергу банк піклується про безпеку даних своїх клієнтів і не надає особисту інформацію третім особам. З питання списання коштів, необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - відповів представник Приватбанку на негативний відгук.

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