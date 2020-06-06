Это уже не первый подобный случай!

Клиент национализированного ПриватБанка потерял крупную сумму на "ровном месте"

Негативный отзыв был опубликован на тематическом сайте Минфин.

По словам клиента, за одну минуту ему на смартфон пришло много уведомлений, после чего карта ПриватБанка уже была опустошена.

"В течении 1 минуты пришло несколько уведомлений. И сразу зайдя в Приват24 увидел уже пустую карту. Хотя лимит оплаты в интернете был установлен в размере 5 гривен. Оператор объяснил это тем, что банк считает сайт безопасным и дал провести платёж без каких-либо подтверждений с моей стороны", - озвучил детали скандала клиент.

Он также отметил, что с его карты ПриватБанка сняли большую сумму денег.

"Таким образом с карты сняли 2.600 гривен. Доверие и желание продолжать пользоваться банком исчезло", - подытожил он в своем негативном отзыве.

"Позвольте заметить, что в первую очередь банк заботится о безопасности данных своих клиентов и не предоставляет персональную информацию третьим лицам. По вопросу списания средств, необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса", - ответил представитель ПриватБанка на негативный отзыв.

Напомним, ПриватБанк внезапно оставил украинцев без денег, кредитный лимит урезают: что произошло.

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