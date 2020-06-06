Самозайняті українські пенсіонери більше не платитимуть Єдиний соціальний внесок

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Верховної Ради, де вже опублікований закон №2166, підписаний президентом країни Володимиром Зеленським.

Як відомо, раніше цей внесок не платили тільки пенсіонери, які мають статус суб'єкта підприємницької діяльності. Тепер же від нього звільнили і пенсіонерів-ФОПів.

Проте люди пенсійного віку, які працюють по найму, зобов'язані будуть сплачувати ЄСВ і надалі.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, найманий працівник отримує зарплату, тому він повинен з неї платити ЄСВ. Крім того, йому проводиться перерахунок пенсії, навіть якщо це пенсіонер.

«Там зовсім інші правила діють. Ми не чіпали найманих працівників, якщо вони не ФОП», – пояснив чиновник.

Від сплати штрафів за прострочення або несплату ЄСВ звільнили також ФОПи, які перебувають у стадії закриття.

Раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України затвердив законопроект про скасування паперових трудових книжок, а також про автоматичне нарахування пенсій.

Наступний крок до прийняття відповідного закону – за депутатами Верховної Ради.

Варто відзначити, якщо зміни ухвалять, це не означає, що трудових книжок зовсім не буде - навпаки, вони існуватимуть, але підприємства не повинні їх зберігати.

Це означає, що паперова книжка зберігається у працівника, а роботодавець, за бажанням працівника, повинен буде її заповнити. Інформаціяпро співробітника також вестиметься онлайн.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, що робити в разі нестачі стажу: "українцям необхідно...".

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