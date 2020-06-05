Український експерт розповів, що перешкодить нашій країні отримати другий транш від Міжнародного Валютного Фонду (МВФ)

За словами економіста Всеволода Степанюка, в меморандумі з МВФ підкреслюється, що Україна не повинна ухвалювати будь-які дії щодо підвищення пенсії. Таки чином, витрати Пенсійного фонду не повинні збільшитися.

Степанюк підкреслив, що ніяких підвищень пенсій під час дії меморандуму не буде, пише ГолосUA.

У випадку підвищення пенсій, Україна не отримає другий транш. Однак, фахівець не впевнений, що країна отримає гроші від МВФ навіть якщо піде за меморандумом в цьому питанні. Як зазначив експерт, ще ніколи не було такого, щоб кредитна програма виконувалася повністю.

Варто відзначити, що за заявою Міністра фінансів України Сергія Марченка, в меморандумі немає нічого про підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, уряд має намір вирівняти розмір фактичного і номінального прожиткового мінімуму (ПМ). Також планується, що пенсії прирівняють до цієї суми.

Таким чином переглянутий показник, ймовірно, складе 40% від середнього рівня зарплати за минулий рік з урахуванням інфляції і, таким чином з нинішніх 2027 гривень зросте до близько 4201 грн.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні хочуть створити цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Наголошується, що програма покликана "ефективно допомагати бідним і вразливим домогосподарствам".

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль оптимістично припустив, що накопичувальна пенсія в нашій країні може з'явитися вже до початку наступного року.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

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