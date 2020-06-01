Помогать будут, чем могут

Украинские чиновники обещают оказать помощь гражданам, которые удерживают детские дома семейного типа, а также опекунам



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Так, размер государственной помощи увеличат тем, кто воспитывает детей из детдомов, семьям опекунов или людей, которые о них заботятся. Также помощь получат детские дома семейного типа.

В связи с этим, правительство хочет обязать местную власть оказывать помощь в виде мебели, бытовой техники и другими необходимыми предметами.

Также будет оказываться помощь приемным семьям и детям-воспитанникам, которые получили инвалидность.

Не менее важным является то, что теперь дети-сироты, которые имеют инвалидность, могут проживать в домах семейного типа до 23-летнего возраста.

Как сообщалось ранее, зарплаты украинцев на карантине резко изменились. Большинство работодателей начали снижать зарплаты работникам. В среднем платят теперь на 15-25% меньше.

Меньшие ставки начали платить продавцам, официантам, поварам, уборщицам и другим работникам из сферы обслуживания.

Работодатели объясняют, что так делают в Европе.

Тем, кого это не устраивает, предлагают один выход – увольняться.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, зарплата обычного фельдшера ошеломила украинцев: "Зеленский говорил, что это не бедность".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».