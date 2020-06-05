34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук захопила соковитим знімком

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала сидячи на плетеному кріслі.

Брюнетка розташувалася на мансарді, блиснувши завидними рельєфами в безрукавному гольфі чорного кольору. Еластична тканина вигідно облягла чарівні "бутони". Також не ній темні класичні брюки. Марта з легкою посмішкою на обличчі зухвало глянула в камеру, задерши підборіддя.

Перед співачкою на скляному столику стоїть ваза з яскраво рожевими півоніями, так і хочеться сказати "такі великі". Адамчук зізналася в підписі, що це її "улюблені".

За лічені хвилини більше сотні користувачів встигли оцінити цей чудовий кадр.

"Півонії відходять на другий план, порівняно з Вами, Марта)"; "Красива❤️"; "Хоч картину малюй", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Марта приголомшила чуттєвим образом у сукні ніжно-рожевого відтінку. Дівчина позувала зі спини, спокусивши оригінальним вирізом. Вона розташувалася під квітучим деревом, що додало якоїсь казковості цьому знімку.

Примітно, що шанувальники порівняли співачку з нареченою.

"Красива. Особливо серед цих квітів.Немов наречена👍💗😊"; "тут би заспівати"яблуні в цвіту..."; "Красуня вау😂", - відреагували в коментарях.

Також ми писали, що Марта встигла порадувати фанатів ще одним чудовим кадром у цій же сукні. Цього разу зірка показала себе в повний зріст, позуючи на алеї. В підписі Адамчук, яка нещодавно відсвяткувала 34-річчя, привітала киян з Днем міста.

«Друзі, дякуємо усім вам за вчорашній день - за те, що були ви всі і за те, що я змогла побути і сама з собою. А сьогодні - вже інший день та інше прекрасне свято) З Днем народження, Київ", - написала Марта.

Нагадаємо, зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку

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