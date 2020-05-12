Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец растрогала милой фотографией своей младшей дочки
Елена Кравец – не только популярная украинская артистка, но еще и счастливая мама троих детей. И если ее старшая дочь Маша уже довольно самостоятельная, и сама ведет собственные страницы в соцсетях, то фотографиями младших двойняшек звезда до недавних пор предпочитала не «светить» в интернете. Однако, в последнее время Кравец стала чаще показывать трехлетних двойняшек – Ивана и Екатерину.
Так, в новом посте в своем Инстаграм артистка поделилась трогательным фото маленькой Кати, передает Politeka.net. На снимке девочка обнимает плюшевую игрушку, сидя за столом. Дочка Кравец похожа на настоящую принцессу в нежном розовом платье с рюшами.
«All u need is love & obnimashki (все, что вам надо, это любовь и обнимашки – англ.)», - подписала фото артистка.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого милого снимка.
«Моя звёздочка», «Какой нежный и хрупкий цветочек!», «Ангелочек», «Просто милашка», «Очень мило», «Какая зайка», «Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица», «Принцесска», «Ох, как мило», - пишут восхищенные фанаты звезды в комментариях к ее посту.
Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" показала, какой была в старших классах: "Совсем не изменилась".
Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" сделала признание о детях и работе: "Они еще не понимают...".
Также Politeka писала, что дерзкая дочь Кравец из "Квартал 95" забралась на мост ради эффектных фото: "Мама знает?".