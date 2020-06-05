Стало відомо, як банківська система повертається до нормального життя після ослаблення карантину
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.
За інформацією прес-служби, станом на початок червня в Україні працюють 89% банківських відділень, а в травні цей показник був на рівні 75%.
Також у Національному банку заявили, що 97% банкоматів працюють в безперебійному режимі на видачу готівкових коштів.
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"До того ж 97% банкоматів працюють безперебійно на видачу готівки. Така частка є звичайною для банківського сектору, оскільки до введення карантину банки призупиняли роботу деяких банкоматів на технічне обслуговування або переналаштування систем", - сказано в повідомленні.
"Деякі банки приймають клієнтів після попереднього запису. Це дає змогу швидко та без черг обслуговувати відвідувачів. Банківські відділення у регіонах, де показники захворюваності залишаються високими, продовжують працювати за скороченим графіком", - попередили в НБУ про важливі зміни.
Раніше ми розповідали про те, що в соцмережах з'явилася інформація про те, що банкомати в Україні нібито зникнуть з 1 серпня.
Такий слух з'явився на тлі інформації про те, що українцям дозволили знімати готівку прямо на касах в магазинах, і він спровокував паніку серед населення.
Але слух про зникнення банкоматів в Україні виявився фейком. Як відомо, з 1 серпня українці зможуть отримувати готівку зі своїх карток у торговельних і розважальних закладах, тому не обов'язково йти до банкомату.
Регулятор впевнений, що подібна практика буде “сприяти зниженню тінізації економіки, подальшого розвитку безготівкового сегмента і збільшення фінансової інклюзії громадян”.
В якихось установах українцям дійсно можуть дати готівку, але де-то відмовлять. Відмовити можуть з різних причин, але самою розповсюдженою, найімовірніше, буде відсутність необхідної суми в касі.
Нагадаємо, українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови
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