Стало известно, как банковская система возвращается к нормальной жизни после ослабления карантина
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.
По информации пресс-службы, по состоянию на начало июня в Украине работают 89% банковских отделений, а в мае этот показатель был на уровне 75%.
Также в Национальном банке заявили, что около 97% банкоматов работают в бесперебойном режиме на выдачу наличных средств.
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"К тому же 97% банкоматов работают бесперебойно на выдачу наличных. Такая доля является обычной для банковского сектора, поскольку до введения карантина банки приостанавливали работу некоторых банкоматов на техническое обслуживание или перенастройку систем", - сказано в сообщении.
"Некоторые банки принимают клиентов после предварительной записи. Это позволяет быстро и без очередей обслуживать посетителей. Банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику", - предупредили в НБУ об важных изменениях.
Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях появилась информация о том, что банкоматы в Украине якобы исчезнут с 1 августа.
Такой слух появился на фоне информации о том, что украинцам разрешили снимать наличку прямо на кассах в магазинах, и он спровоцировал панику среди населения.
Но слух об исчезновении банкоматов в Украине оказался фейком. Как известно, с 1 августа украинцы смогут получать наличные со своих карт в торговых и развлекательных заведениях, потому не обязательно идти к банкомату.
Регулятор уверен, что подобная практика будет “способствовать снижению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и увеличению финансовой инклюзии граждан”.
В каких-то учреждениях украинцам действительно могут дать наличные, но где-то откажут. Отказать могут по разным причинам, но самой распространенной, вероятнее всего, будет отсутствие необходимой суммы в кассе.
Напомним, украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия
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