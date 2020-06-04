Тіна Кароль засвітила голі ніжки на новій стильній фотографії
Популярна українська співачка поділилася знімком з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Кароль виглядає незвично зухвалою і спокусливою. Вона сидить на підлозі, схрестивши ноги, тому складно розглянути, що на ній одягнене, однак можна припустити, що це боді або майка чорного кольору. Ноги ж співачки залишилися оголеними. Це дозволило їй продемонструвати, які вони стрункі і підтягнуті.
Кароль підперла голову руками і злегка підняла своє розкішне волосся. Образ співачки доповнив макіяж смокі айс, який зробив її погляд особливо глибоким і чарівним.
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Шанувальники не могли пройти повз таке фото.
«Пожежа», «Нереально красива», «Кішечка», «Це розрив аорти», «неймовірна краса», «Господи сьоме чудо світу», «Жіночко, ви зводите мене з розуму», «Просто чарівна і найулюбленіша», «Тін, а Дан випадково поруч з тобою не перебував? аж надто у вас фони схожі», «Звідки ця богиня, напевно з іншої планети», «Незаконно бути такою гарною», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кароль опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в чорному довгому платті. Родзинкою вбрання став, безумовно, великий виріз, оголивший плоский і засмаглий животик Тіни.
Блондинка позувала на зеленому газоні, примостившись біля живоплоту. На одному кадрі артистка замріяно дивилася вдалину, показавши себе в повний зріст, на іншому - спрямувала мрійливий погляд собі під ноги, витончено піднявши руки і застигнувши в чуттєвій позі. На третьому знімку Кароль зачарувала армію фанатів ангельською посмішкою.
Нагадаємо, Кароль у надто тісному костюмі показала свою майстерність акробатики.
Як повідомляла Politeka, Кароль разом з гарячим молодим артистом сполохала мережа заявою.
Також Politeka писала, що Кароль витончено оголила найпривабливішу частину тіла, Балан оцінить.