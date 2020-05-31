"Господи, зачем так красиво"

35-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила чувственной фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в черном длинном платье. Изюминкой наряда стал, безусловно, большой вырез, оголивший плоский и загорелый животик Тины.

Блондинка позировала на зеленом газоне, пристроившись у живой изгороди. На одном кадре артистка томно глядела вдаль, показав себя в полный рост, на другом - устремила мечтательный взгляд себе под ноги, изящно подняв руки и застыв в чувственной позе. На третьем снимке Кароль обворожила армию фанатов анегльской улыбкой.

"#вільна - дуэт с @the_hardkiss получил премию «Баллада года» по версии премии Золотая Жар-птица", - похвасталась своим успехом Тина.

За считанные минуты поклонники успели более 20 000 раз по достоинству оценить пост певицы, щедро наградив ее комплиментами в комментариях. Интересно, поздравил ли уже Тину ее коллега по "Голосу" Дан Балан, с которым ей приписывают страстный роман.

"Вааааааууу💞 Какая красивая🤩"

"Заслуженно!!!!💪"

"Нереальная😍💛"

"Господи, зачем так красиво🤤😍"

"Тин, ты специально такое платье надела?))"

"Я выпала в осадок, как же красиво 😍"

"Тиночка, молодец! всем нос утерла, во всех смыслах🔥🔥👍! любим тебя! душа наша!!!!❤️"

"А пожарные когда нибудь сюда доедут, все всегда горят 😂🔥❤️ Поздравляем Тинка ❤️🙏😍"

"Когда надоели комментарии и подозрения в беременности Тина надела платье с открытым животом"

"Весь карантин Тина качала пресс😍"

Ранее мы сообщали, Кароль потрясла "вишенками" на камеру. Певица выставила в "сториз" кадр, на котором показала себя в белом свитерке с упомянутыми ягодками. Примечательно, что ткань выгодно обтянула пышный бюст красотки.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали