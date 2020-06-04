Тина Кароль сверкнула обнаженными ножками на новой стильной фотографии

Популярная украинская певица поделилась снимком из новой фотосессии на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кароль выглядит непривычно дерзкой и соблазнительной. Она сидит на полу, скрестив ноги, поэтому сложно рассмотреть, что на ней надето, однако можно предположить, что это боди или майка черного цвета. Ноги же певицы остались обнаженными. Это позволило ей продемонстрировать, какие они стройные и подтянутые.

Кароль подперла голову руками и слегка приподняла свои роскошные волосы. Образ певицы дополнил макияж смоки айс, который сделал ее взгляд особенно глубоким и пленительным.

Поклонники не могли пройти мимо такого фото.

«Пожар», «Нереально красивая», «Кошечка», «Это разрыв аорты», «невероятная красота», «Господи седьмое чудо света», «Женщина, вы сводите меня с ума», «Просто неотразимая и самая любимая», «Тин, а Дан случайно рядом с тобой не находился? уж больно у вас фоны похожи», «Откуда эта богиня, наверное с другой планеты», «Незаконно быть такой красивой», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кароль опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в черном длинном платье. Изюминкой наряда стал, безусловно, большой вырез, оголивший плоский и загорелый животик Тины.

Блондинка позировала на зеленом газоне, пристроившись у живой изгороди. На одном кадре артистка томно глядела вдаль, показав себя в полный рост, на другом - устремила мечтательный взгляд себе под ноги, изящно подняв руки и застыв в чувственной позе. На третьем снимке Кароль обворожила армию фанатов ангельской улыбкой.

Напомним, Кароль в слишком тесном костюме показала свое мастерство акробатики.

Как сообщала Politeka, Кароль вместе с горячим молодым артистом всполошила сеть заявлением.

Также Politeka писала, что Кароль изящно оголила самую привлекательную часть тела, Балан оценит.