Украинская певица Тина Кароль удивила ярким кадром вместе с Владимиром Завадюком

Не секрет, что Тине приписывают бурный роман вместе с Даном Баланом, с которым участвовала на шоу "Голос". Артистка прославилась на проекте не только стильными нарядами и выступлениями с талантливыми участниками, но еще и романтичными моментами с мужчиной. В этот же раз ей удалось поразить фото с молодым и симпатичным артистом, передает Politeka.net.

"Незнакомцем" оказался главный продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк. Теперь поклонники гадают, в каком новом проекте появится их любимица Тина Кароль:

«Родная @tina_karol была в гостях. Как думаете, какие проекты мы готовим?», - написал Владимир.

Поклонники тут же принялись гадать, какой проект их ждет:

«Танцы с Даном😂😂👍👍», «Другой вопрос: где Балан???», «ДанТина в сборе 😂 Тинка красотка как всегда ❤️ малышка наша 🔥», «надеюсь танцы со звездами, а Тина ведущая))», «Только не на танцы!😓 Куда угодно только не танцевать! ТИНА ИДИ НА БИТВУ ЭКСТРАСЕНСОВ ТОЛЬКО НЕ НА ТАНЦЫ ПРОШУУУУУУУ. P.S. Где-то в мире один фандом ДанТины вышел в окно от горя...», «Голос за кадром ?😍💞», «Танцы со звёздами. И там будет Дан».

Отметим, певица не так давно ошеломила сеть располневшей фигурой на отдыхе в Карпатах и, похоже, чтобы оправдаться за неудачные домашние кадры, решила представить фото из последних фотосесссий, которые были сделаны в невероятном образе. Тина буквально покорила фанатов идеальными формами.

Так, Тина предстала в необычном образе, примерив тонкий белый боди. Сама артистка позировала склонившись перед объективом, прислонив стройные ножки к себе. На кадре можно также заметить лицо знаменитости, которое изображено крупным планом. Автором фотографий стала фотограф Анна Гончарова.

А вот фанаты оценили нюдовый макияж знаменитости и ее чувственный, слегка пикантный образ:

«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у меня челюсть отвисла 🔥🔥😍😍😍», «Очаровательная🥰😍», «Моя челюсть....🤤», «Очень красиво💜💜💜», «Просто от такой красоты я уже упала ❤️😻❤️😻🙂», «Самая самая 😻», «Такая сильно красивая 😻😻», «❤️красотка просто отпад❤️😍», «Красивая🥵💦», «я ослеплена😻», «Зачем так красиво?🤤😍», «Пожар🔥🔥🔥», «Господи , невероятная ❤️».

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