Дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна Ліза шокувала публіку своїм дефіле по подіуму

Маленька красуня вбралася в сукню нареченої та вдягла фату, пише Politeka.net. Такий наряд дитині довелося приміряти ще два роки тому в рамках модного показу модельєра Валентина Юдашкіна.

Образ маленької красуні не можуть забути, і досі розміщують даний знімок в соцмережах. Так, фото було оприлюднено близько години тому в одній із фан-сторінок дівчинки в Instagram.

Дитина посміхалася, тримаючи в руках букетик.

"Як Вам сукня Лізочки? 😌❤️", - підписали знімок автори посту.

Пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Навіщо діток одягати у весільні сукні??? Що, інших нема???", "Плаття гарне, але Лізочка просто принцеса!❤️", "Красуня, плаття ніщо порівняно з Лизочкою🤗", "👗 супер,а Лізочка ❤️ краще будь-якого плаття!!!!!Красунечка, спокусниця маленька😍😮😍😮😍😮😮😍😮", "Лізочка, красуня ❤❤😘😘😘🌹🌹", "Плаття прекрасно виглядає,але навіщо фата.Це ж дитина", Принцеса !! Ліза, дуже гарненька !!👍😍", "Ліза красуня! На маму схожа", "Янголятко гарна Лізонька!!!!!👏👏👏", "Янгольське дитя", "👍красуня", "Це просто диво👍🤩🍓принцеса!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ліза Галкіна позувала у картатому платті, поки її знімали по пояс. Дівчинка посміхалася на камеру, показуючи білі зубки, впевнено тримаючись під час фотозйомки.

Раніше повідомлялося, що Ліза Галкіна мило позувала на тлі басейну. На дівчинці ошатний червоний купальник з оригінальним декором з рюшами.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.

Також Politeka писала, що дочка Галкіної і Пугачової показала секретне місце, де ховається від батьків.