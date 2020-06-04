Молода фітнес-модель Мішель Левін показала жаркий кадр, позуючи на ліжку в одній білизні

Мішель є тренером, що допомага дівчатам схуднути і бути у відмінній формі навіть після народження дитини. Сама вона активно займається, а на її сторінці в Instagram фактично в кожному посту можна знайти корисну інформацію про правильне харчування, вправи на різні групи м'язів і багато іншого. Цього разу дівчина вирішила підкреслити свою привабливість незвичайним чином, повідомляє Politeka.

Дівчина постала в одному білосніжну білизну на м'якій постелі і захопила видом на спокусливій позі. При цьому в посаді вона розповіла про плани на найближчий час:

«Друзі організовують цей «супер боулінг» тут, в Майамі. 🤔 Я напевно повинен встати і йти. Мені подобається боулінг 😬✌🏻».

Ось що відповіли шанувальники:

«Beautyful!», «Wooooow люба, я люблю твоє прекрасне тіло, Мила», «Бро, що ???????? 😱🤤😰😍 Чому ти така шикарна?» «, «Ayyyyyyye така чарівна крихта🥰», «Досконалість у всій красі ❤», «Не поспішайте, ми не пошкодуємо часу, щоб помилуватися вашої красивою формою, коли ви будете готові», «@cori_ioanna вона схожа на тебе ... ідеальне тіло з ідеальною посмішкою 🔥», «Ідеальна дівчина ❤️🔥😘», «Ідеальне тіло, солодка 🔥💪👍😘🌹❤️😍🍑😉».

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограмів, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку Венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найбільш відомих дівчат в Инстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, фитнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз"

Також Politeka повідомляла, Мішель Левін блиснула ідеальними вигинами після тренувань: "Хороша з будь-якого ракурсу"