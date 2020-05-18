Российская певица Полина Гагарина намерена развестись со своим супругом, звезда уже ушла от Дмитрия Исхакова

Совсем недавно стало известная артистка оказалась в центре нового скандала. Так, согласно данным издания Super, она уже много недель находится в плохих отношениях с мужем и все идет к разводу.

По данным СМИ, Гагарина и Дмитрий Исхаков решили расстаться. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев. Также, согласно заявлениям, в документах и компании Гагариной уже заметны первые перестановки. Ранее в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Однако, теперь стало известно, что 3 недели назад он был уволен.

При этом, в разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не опроверг информацию, касающуюся расставания с Полиной, тем не менее он сказал, что официального расторжения брака у них пока не было.

При этом в сети распространяются слухи о том, что девушка ушла от мужа к Сергею Лазареву, с которым ей приписывают роман уже много лет. Также поклонники уверены, что Гагарина уже очень давно питает теплые чувства к знаменитому певцу и заявляют, что именно к нему она ушла от Исхакова.

Ранее подобные слухи, распространившиеся осенью, сам Дмитрий опровергал, отмечая, что у них все в порядке. В этот раз ситуацию с разводом мужчина не прокомментировал.

До этого в сети появилось совместное фото Сергея Лазарева, его детей и российской певицы Полины Гагариной, будто она оказалась матерью малышей. Данный снимок разместили на фан-странице певца. При этом немногие поняли, что это отфотошопленный кадр.

Снимок певца вместе с дочкой и сыном был сделан для журнала "Нello". Мужчина деражал девочку в руках, при этом ребенок показывал язык. А рядом стоял его сын, который улыбался и обнимал сестру и отца. Фото получилось очень ярким и веселым.

Однако поклонники профотошопили к семье улыбающуюся Полину Гагарину. Да, можно сказать, фантазия разыгралась не на шутку.

Фото очень понравилось поклонникам, они пожелали счастья и были удивлены такому "шедевру".

Напомним, что Полина Гагарина в прозрачном платье заставила краснеть: "Огонь".

Как сообщала Рoliteka, фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы".

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