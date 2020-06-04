Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк не так давно потрапив у скандал після фіналу проекту

Як відомо, чоловік у фіналі вибирав між Даною Оханскою і Дашею Ульяновою. Вибравши молоду гімнастку зі стрункою фігурою, чоловік не очікував, що для нього нові відносини закінчаться так і не почавшись, передає Politeka.net.

Так, з'ясувалося, що через два-три тижні після фіналу відбулася зустріч Даші і Макса, під час якої він розповів: у нього був секс з іншою учасницею на проекті.

"у цей момент У мене стався шок, наче облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проект. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою", повідомила Даша в пост-шоу.

У Инстаграме популярного видання також вирішили з'ясувати, як шанувальники поставилися до скандалу чи приймають вони подібний результат шоу:

«Фінал проекту «Холостяк-10» і подальше розставання Макса Михайлюка з переможницею продовжують емоційно обговорювати глядачі шоу. Даша Ульянова не пробачила коханому того, що у нього був інтимний зв'язок з іншою дівчиною. А сам Холостяк, очевидно, не хотів, щоб ця інформація стала публічною. Як вважаєте, у головного героя реаліті є якісь моральні зобов'язання перед учасницями? Або він може робити що завгодно?», - повідомляється на сторінці видання.

Шанувальники тут же відреагували:

«Дашина ілюзія привела її туди, де вона зараз. І спорт зіграв з нею поганий жарт зараз, дійшла до перемоги і... фініш. Далі фінішу спортсмени не біжать», «Може це і не дуже морально,але всі хотіли,до особливо Даша? Кожна з них лізла на нього, хотіла близькості, повторюся, особливо Даша, навіть і не намагалася бути скромницею!) А тепер вимагає від холостяка незрозуміло що! За чим гнався, на те й напоролася! Вважаю до вибору, кожен має право на свої бажання)»,

«Вони знали на що йдуть. Це шоу, нічого особистого», «Це просто шоу😂 Одна я це не дивлюся?😂», «Прийшов на шоу за піаром! До проекту в нього було 300 підписників в Інстаграм, а зараз більше 200 тисяч!», «У цьому шоу, взагалі мало моралі , красиві дівчата , які зі шкіри лізуть з-за одного чоловіка, принижуючи себе. Це гарем і переможе не найкрасивіша, а наймудріша 😉», «Вільний робити що завгодно вони знали куди йшли що за цирк».

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

Також Politeka писала, що "Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою.