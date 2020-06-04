В Україні йде підготовка до другого етапу пенсійної реформи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оптимістично припустив, що накопичувальна пенсія в нашій країні може з'явитися вже до початку наступного року. Про це він заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми зараз готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це (накопичувальну пенсію, - ред.) цілком реально запровадити», - підкреслив Шмигаль.

Він також назвав накопичувальну систему єдиним шляхом для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватну навантаження. Адже через демографічної ситуації вже років через 15 може виявитися що на одного працюючого буде припадати два пенсіонера.

Відповідно до одного із запропонованих варіантів, на накопичувальні пенсії будуть йти 2% від нинішнього ЄСВ і 2% від податку на доходи фізичних осіб.

«Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати один мільйон гривень», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр розкрив ще один важливий "плюс" цієї системи. На відміну від солідарної пенсії, яка діє в країні зараз, якщо громадянин не дожив, то накопичена їм пенсія не зникає - ці кошти переходять у спадщину.

Зазначимо, на сьогодні пенсіонери отримують грошове забезпечення за рахунок податків від працюючих людей. Із-за постійного дефіциту в Пенсійному фонді рівень виплат залишається дуже низьким. Накопичувальна система пенсій могла б вирішити цю проблему - люди будуть самі накопичувати собі на старість.

Раніше ми повідомляли, в Україні планують ввести автоматичне призначення пенсії за віком, а облік трудової діяльності працівника буде проводитися в електронній формі. Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, 3 червня.

Згідно з проектом закону, пенсію можна буде призначати через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, при цьому українцям не доведеться подавати жодних заяв.

За словами Шмигаля, така система також повинна спростити доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат. Крім того, планується запуск повноцінної роботи електронних трудових книжок.

Також ми розповідали, 3 червня Рада прийняла в першому читанні закон про підвищення соціальних гарантій для окремих категорій населення, в тому числі для одиноких пенсіонерів старше 80 років, що потребують постійного стороннього догляду. Їм планують додати 40% від прожиткового мінімуму - 655 грн.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

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