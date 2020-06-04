В Украине идет подготовка ко второму этапу пенсионной реформы

Премьер-министр Денис Шмыгаль оптимистично предположил, что накопительная пенсия в нашей стране может появиться уже к началу следующего года. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 это (накопительную пенсию, - ред.) вполне реально ввести», - подчеркнул Шмыгаль.

Он также назвал накопительную систему единственным путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку. Ведь из-за демографической ситуации уже лет через 15 может оказаться что на одного работающего будет приходиться два пенсионера.

Согласно одному из предложенных вариантов, на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

«Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить один миллион гривен», - отметил Шмыгаль.

Премьер раскрыл еще один немаловажный "плюс" этой системы. В отличие от солидарной пенсии, которая действует в стране сейчас, если гражданин не дожил, то накопленная им пенсия не исчезает - эти средства переходят по наследству.

Отметим, на сегодня пенсионеры получают денежное обеспечение за счет налогов от работающих людей. Из-за постоянного дефицита в Пенсионном фонде уровень выплат остается очень низким. Накопительная система пенсий могла бы решить эту проблему - люди будут сами копить себе на старость.

Ранее мы сообщали, в Украине планируют ввести автоматическое назначение пенсии по возрасту, а учет трудовой деятельности работника будет производиться в электронной форме. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в середу, 3 июня.

Согласно проекту закона, пенсию можно будет назначать через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, при этом украинцам не придется подавать никаких заявлений.

По словам Шмыгаля, такая система также должна упростить доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат. Кроме того, планируется запуск полноценной работы электронных трудовых книжек.

Также мы рассказывали, 3 июня Рада приняла в первом чтении закон о повышении социальных гарантий для отдельных категорий населения, в том числе для одиноких пенсионеров старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Им планируют добавить 40% от прожиточного минимума - 655 грн.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Также Politeka писала, что безработные украинцы получат новые доплаты и компенсации, принято официальное решение.