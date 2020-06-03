Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва взяла участь у відвертій зйомці у Соні Плакадинюк

Серію неймовірних знімків вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня приміряла розкішний корсет, обшитий камінням. В глибокому декольте красувалися її неосяжні груди. Зірка вирішила поекспериментувати з кольором волосся. Вона постала в образі блондинки, брюнетки і руденької.

«Ми до вас приїхали на годину», - підписала один зі знімків співачка.

За годину фотографії зірки зібрали безліч лайків. В коментарях їй стали писати масу компліментів з приводу її образу блондинки, а також порівняли її з Леді Гагою і Мерилін Монро.

«Капець!!!)) Одразу й не впізнав)», «Моя любов», «Господи помилуй!!! Дай нам сил! Даша, схиляюся, хай простить мене моя дружина», «Агонь», «Подумав Леді Гага», «Богиня», «Мерлін Монро», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього, Астаф'єва опублікувала кумедне фото, на якому об'єднала три версії з різним кольором волосся на одній картинці.

«Іствікські відьми))», «Одна Даша - круто, а три так воооообщееее», «Я вже подумала, Nikita возз'єдналася», «Блонду Меладзе якраз шукає», «Одна Даша добре...а три ще краще», «Рудий – прикольно», «Шикарно», «Не перестаю захоплюватися Вами, Даші все до лиця», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що розкута Астаф'єва лягла голою в ліжко, чуттєве фото: "Коли жінка прокидається...".

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