Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева приняла участие в откровенной съемке у Сони Плакадинюк

Серию соблазнительных снимков она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка примеряла роскошный корсет, обшитый камнями. В глубоком декольте красовалась ее необъятная грудь. Звезда решила поэкспериментировать с цветом волос. Она предстала в образе блондинки, брюнетки и рыженькой.

«Мы к вам приехали на час», - подписала один из снимков певица.

За час фотографии звезды собрали множество лайков. В комментариях ей стали писать массу комплиментов по поводу ее образа блондинки, а также сравнили ее с Леди Гагой и Мэрилин Монро.

«Капец!!!)) Сразу и не узнал)», «Моя любовь», «Господи помилуй!!! Дай нам сил! Даша, преклоняюсь, да простит меня моя жена», «Агонь», «Подумал Леди Гага», «Богиня», «Мерлин Монро», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, Астафьева опубликовала забавное фото, на котором объединила три версии себя с разным цветом волос на одной картинке.

«Иствикские ведьмы))», «Одна Даша - круто, а три так воооообщееее», «Я уж подумала, Nikita воссоединилась», «Блонду Меладзе как раз ищет», «Одна Даша хорошо...а три ещё лучше», «Рыжий – прикольно», «Шикарно», «Не перестаю восхищаться Вами, Даше всё к лицу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раскованная Астафьева улеглась голой в постель, чувственное фото: "Когда женщина просыпается...".

А еще Politeka писала, что фигуристая Астафьева изогнулась в дерзкой позе и показала, за что любит йогу: "Конфеточка".

Также Politeka сообщала, что Даша Астафьева вышла на балкон без одежды и показала абсолютно все: «Боженька лепил».