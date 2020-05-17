34-річна українська модель, актриса і співачка Дар'я Астаф'єва спокусила відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала гарячий знімок в "сторіз" в Instagram, на якому позувала в оголеному вигляді. Дар'я лежала в ліжку, розкидавши по подушці чорне волосся. Зірка задумливо стулила губи і подивилася кудись вгору і вбік.

"Коли жінка прокидається в гордій самоті, хто знає, що вона вирішить зробити...", - підписала фото Астаф'єва, надавши користувачам можливість вибрати варіант відповіді між "сніданком і тату".

Неможливо не помітити одну пікантну деталь, що здатна звести з розуму будь-кого. Дар'я ефектно блиснула соковитим бюстом - вочевидь, красуня не обтяжує себе одягом під час сну.

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва підкорила тисячі сердець весняною фотосесією. Співачка вбралася в сукню тілесного кольору, яка тісно обтянула її стрункі форми. Родзинкою став верх, схожий на корсет. Якби не величезний букет білих квітів, яким Дар'я прикрилася, щастю фанатів не було б меж. Правда, красуня залишила деякі штрихи і натяки на фантастичне декольте. Макіяж в рожевих тонах, хвилясте злегка розпатлане волосся і великі сережки доповнили романтичний образ.

"Дозволь собі бути натуральною", - підписала кадр зірка.

Крім того ми писали, артистка прикувала погляди, виставивши фото в блакитному спортивному костюмі, що підкреслив кожен вигин її тіла. Судячи з підпису, Дар'я займалася йогою.

«Головне спокій і баланс», «О, йога, все ніяк не дійду))», «😍 прекрасні тона», «В йозі головне йога😍», «У Астаф'євої найкрасивіша фігура з зірок👍👏Реально😊», - писали їй в коментарях.

Нагадаємо, Астаф'єва похвалилася жарким видом в чорному білизна

А ще Politeka писала, що Астаф'єва потягнулася, показавши божественне тіло в тісному топі і лосинах

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