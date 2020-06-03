В Україні планують ввести автоматичне призначення пенсії за віком, а облік трудової діяльності працівника буде проводитися в електронній формі.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, 3 червня, передає Politeka.net.

Згідно з проектом закону, пенсію можна буде призначати через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, при цьому українцям не доведеться подавати жодних заяв.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, така система також повинна спростити доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат. Планується запуск повноцінної роботи електронних трудових книжок.

Документ буде доопрацьований протягом дня. Далі залишається сподіватися на підтримку ініціативи в Верховній Раді.

Зазначимо, у вівторок, 2 червня, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій на червень. На пенсійні виплати спрямовано 594,8 мільйони гривень. Виплата буде проведена в призначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

Раніше Міністерство соціальної політики розглянуло з МВФ деталі пенсійної реформи в Україні та можливість введення "подвійної" пенсії. В ході обговорення міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонувала щорічно проводити індексацію пенсій в Україні 1 березня, починаючи з 2021 року. Це нібито повинно дозволити краще прогнозувати витрати не пенсійні програми.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

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