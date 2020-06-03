В Украине планируют ввести автоматическое назначение пенсии по возрасту, а учет трудовой деятельности работника будет производиться в электронной форме.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в середу, 3 июня, передает Politeka.net.

Согласно проекту закона, пенсию можно будет назначать через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, при этом украинцам не придется подавать никаких заявлений.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая система также должна упростить доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат. Планируется запуск полноценной работы электронных трудовых книжек.

Документ будет доработан в течение дня. Дальше остается надеяться на поддержку инициативы в Верховной Раде.

Отметим, во вторник, 2 июня, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий на июнь. На пенсионные выплаты направлено 594,8 миллиона гривен. Выплата будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Ранее Министерство социальной политики рассмотрело с МВФ детали пенсионной реформы в Украине и возможность введения "двойной" пенсии. В ходе обсуждения министр социальной политики Марина Лазебная предложила ежегодно проводить индексацию пенсий в Украине 1 марта, начиная с 2021 года. Это якобы должно позволить лучше прогнозировать расходы не пенсионные программы.

Напомним, пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось: "Полностью освобождены от уплаты".

Как сообщала Politeka, размер помощи на ребенка резко меняют, украинцам раскрыли условия: кто получит прибавку.

Также Politeka писала, что безработные украинцы получат новые доплаты и компенсации, принято официальное решение.