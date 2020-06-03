Відома тату-модель Джилл Харденер без сорому показала свої форми в обтягує одязі

Як повідомляє Politeka.net, вона похвалилася своєю зовнішністю в Instagram.

Дівчина регулярно радує своїх шанувальників самими відвертими образами і пікантними кадрами на межі дозволеного. На цей раз вона знялася без білизни і показала свою красу з усіх боків.

В нових роликах, опублікованих у сториз, Джилл Харденер позує на камеру в обтягуючому різнобарвному костюмі. Топ оголює живіт і ледь прикриває її видатний бюст, на одному з кадрів модель злегка піднімає одяг і здається, що вона ледве втримала своє головне достоїнство. Чітко видно, що красуня знімається без нижньої білизни.

В якийсь момент Джилл Харденер повернулася до камери задом і показала, що з цього боку теж є на що подивитися. На жаль, користувачі не змогли розповісти, який ракурс їм сподобався більше, адже в сториз така можливість не передбачена.

Раніше Джилл Харденер продемонструвала ідеальну розтяжку, розвалившись на ліжку в одних трусиках і топі. Тату модель лягла на спину і задерла ногу вище голови, демонструючи відмінну фізичну форму.

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