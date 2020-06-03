Известная тату-модель Джилл Харденер без стыда показала свои формы в обтягивающей одежде

Как сообщает Politeka.net, она похвасталась своей внешностью в Instagram.

Девушка регулярно радует своих поклонников самими откровенными образами и пикантными кадрами на грани дозволенного. На этот раз она снялась без белья и показала сою красоту со всех сторон.

В новых роликах, опубликованных в сториз, Джилл Харденер позирует на камеру в обтягивающем разноцветном костюме. Топ обнажает живот и едва прикрывает ее выдающийся бюст, на одном из кадров модель слегка приподнимает одежду и кажется, что она едва удержала свое главное достоинство. Отчетливо видно, что красавица снимается без нижнего белья.

В какой-то момент Джилл Харденер повернулась к камере задом и показала, что с этой стороны тоже есть на что посмотреть. К сожалению, пользователи не смогли рассказать, какой ракурс им понравился больше, ведь в сториз такая возможность не предусмотрена.

Ранее Джилл Харденер продемонстрировала идеальную растяжку, развалившись на кровати в одних трусиках и топе. Тату модель легла на спину и задрала ногу выше головы, демонстрируя отличную физическую форму.

Напомним, бесстыжая тату-модель Джилл Харденер улеглась на пол совсем без одежды: "Для мужчин с сильным сердцем".

А еще Politeka писала, что звезда UFC Пейдж Ванзант пошалила в пенной ванне, пикантные кадры.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая тату-модель Джилл Харденер показала запретные места, подняв топик.