Українці знову зіткнулися з проблемами в роботі Приватбанку: банк, навіть незважаючи на справні платежі і відсутність у клієнтів будь-яких заборгованостей, масово зменшує кредитний ліміт

Величезна кількість негативних відгуків з'явилася на тематичному порталі Мінфін за останні кілька днів, передає Politeka.net.

Клієнт Приватбанку Максим Кособукін поскаржився, що за весь час використання карт привату у нього жодного разу не було жодних прострочень за кредитним лімітом і будь-яких зобов'язаннях, і ліміт постійно збільшувався. Але ситуація різко змінилася.

"І раптом банк щось переглянув, в середині травня зменшив ліміт на 14 тис, а сьогодні сюрприз — на 32 тис. в мінус. Прокидаюся з від'ємним залишком. Ніяких повідомлень і попереджень!", - скаржиться клієнт банку.

З подібною проблемою зіткнулася пенсіонерка, яка користується послугами банку з 2010 року і справно оплачувала всі внески з оплати частинами та обов'язкові платежі за кредиткою. З травня їй почали різко зменшувати кредитний ліміт, банк нічого виправляти не поспішає.

Інший клієнт, який користується послугами Приватбанку вже більше семи років і має чисту кредитну історію, вже два місяці не може збільшити кредитний ліміт навіть до 100-500 грн. Спеціально для цього він замовив нову карту «Універсальна», але з нею виникла точно така ж проблема. А техпідтримка банку відповідає тільки шаблонними фразами.

Відповідь ПриватБанку на всі скарги одна: співробітники радять українцям продовжувати активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо картою Універсальною, а також надати документи, які підтверджують доходи. Це нібито допоможе отримати бажаний кредитний ліміт.

Нагадаємо, почався масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані.

Як повідомляла Politeka, в ПриватБанку пояснили, звідки беруться борги на картках українців.

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