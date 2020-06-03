Головний герой "Холостяка-10" Макс Михайлюк вперше прокоментував інтимний скандал на шоу

Як передає Politeka.net, відповідну публікацію він опублікував у своєму Instagram.

Як відомо, нещодавно на СТБ вийшло пост-шоу, в ході якого з'ясувалося, що Макс Михайлюк так і не зміг побудувати відносини з переможницею Дашею Ульяновою.

Більш того, "холостяк" по закінченню шоу зізнався дівчині, що у нього був інтимний зв'язок з іншою учасницею проекту.

"Я щиро хотів залишити все, як є і жити далі. Але відчуваю, що у мене з'явився певний обов'язок перед вами, перед аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала гарні, добрі слова. Ще раз хочу сказати Вам величезне спасибі. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав, вподобану Вам учасницю, що зробив або не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії", - написав Михайлюк в своєму Instagram.

"Холостяк" також подякував людям, які були з ним від початку і до кінця скандального проекту.

"Раніше у мене було всього 800 підписників - моїх друзів і знайомих. І в мить, Вас стало більше 200К, всіх таких різних, з власними інтересами, стосунками, життєвими цілями. Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює моє. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір та симпатії. Хочу сказати Вам величезне людське спасибі і побажати, щоб у Вас все було добре!" - підсумував Михайлюк в своєму особистому мікроблозі.

"Все в тебе буде добре", "Красавчик", "Супер, ти знайдеш ще своє щастя", "Максим, щастя тобі! Найкращий холостяк!", "Дуже душевний пост. Вам теж велике спасибі за щирість ,позитивні емоції ,сміх ,романтику, яку Ви дарували протягом усього сезону", "Чекаю коммент від твоєї мами", "Який же ти неймовірний! Добрий! І мега позитивний", "Макс - кращий, добра тобі!", "Якщо ти 5 років одружується на дівчині не міг, а вона швидше за все чекала, то ніяких очікувань спільного життя після проекту бути не могло", - написали українці в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

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