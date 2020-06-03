Міністерство соціальної політики обговорило з МВФ пенсійну реформу в Україні та можливість введення "подвійної" пенсії

Про результати переговорів з Міжнародним валютним фондом повідомила прес-служба Кабінету міністрів, передає Politeka.net.

Так, раніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що МВФ виступив проти впровадження другого (накопичувального) рівня пенсійної системи в Україні. Але представники фонду цю інформацію спростували.

Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер підкреслив, що фонд підтримує впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, але тільки за умови створення необхідних умов для ефективної реформи.

Зазначимо, зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, коли пенсіонери отримують грошове забезпечення за рахунок податків від працюючих людей. Через постійний дефіцит у Пенсійному фонді рівень виплат залишається дуже низьким. Накопичувальна система пенсій могла б вирішити цю проблему: тоді українцям доведеться самостійно накопичувати собі на пенсію, при цьому солідарний рівень також продовжить функціонувати.

Також в ході обговорення з МВФ реформи пенсійної системи министр соціальної політики Марина Лазебна запропонувала щорічно проводити індексацію пенсій в Україні 1 березня, починаючи з 2021 року. Це нібито повинно дозволити краще прогнозувати витрати не пенсійні програми.

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