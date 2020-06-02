Оля Полякова показала свою помолоділу версію у відвертому вбранні

Популярна українська співачка опублікувала кумедне відео в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, головна суперблондинка всієї України показала себе у своєму розкішному концертному образі. На ній сріблястий наряд з глибоким декольте і вже традиційний «кокошник» з металевими спицями і великими квітами з боків.

При цьому Полякова вирішила обробити відео за допомогою спеціальної програми. У першому варіанті її обличчя стало дитячим. Фільтр додав їй пухкі щічки і надуті губки. На кадрах Полякова повільно дивиться вниз на своє декольте і вимовляє: «Господи, ось мені п'ять, а в мене вже такі…щоки».

На другому відео співачка «додала» собі на плече справжню рись, яка треться об неї головою. Полякова повертається до хижої кішки і голосно верещить.

Втім, шанувальники не змогли оцінити гумор співачки, так як в розділі Сториз немає можливості залишати коментарі.

Раніше ми писали, що Полякова і колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос вирішили попрацювати на камеру. Уточнимо, що на кадрах обидві зірки в спортивних костюмах спершу розігріваються, а потім приступають до виконання тренування.

Відео було опубліковано на сторінці Дімопулос в Instagram.

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