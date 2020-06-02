Зірка Студії «Квартал 95» Лєра Товстолєс розповіла про те, як розважалася з Максом Барських

Яскрава блондинка з «Жіночого Кварталу» опублікувала новий пост в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Зірка поділилася фотографією зі свого нового ефіру на «Русском радио Україна». За словами самої Лєри, на цей раз їй вдалося розвеселити самого підкорювача жіночих сердець Макса Барських.

«Сьогодні ми добряче повеселили @max_barskih, він виявився таким милим, що мені довелося вкрасти його шоколадку і назавжди зберегти її залишки. Я буду її нюхати... ой зберігати ... ой з'їм її», - пожартувала Товстолєс у підписі до фото.

На знімку Лєра сидить в навушниках перед мікрофоном, явно записуючи ефір. Зірка одягнена в стильний чорний піджак і білу футболку. Акцентів її образу додають масивні прикраси і яскрава червона помада.

Підписники гумористки не могли пройти повз її нового поста.

«Яка ти красива!», «Класна фотографія», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Товстолєс показала підтягнуті форми. На фото Лера позує в лосинах, кросівках і короткому топі. Красуня розвернулася спиною до камери, демонструючи п'яту точку і подкачанную спину. Образ Товстолєс доповнила зібраними в гульку волоссям. Зірка грайливо підняла одну ніжку, стоячи на балконі, щоб фото вийшло трохи пікантним.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що красуня опублікувала знімок в сторіс Інстаграма.

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